2018-06-16T00:59:12+03:00
Экономика

Россия сократила объем вложений в бонды США почти в два раза

Сейчас российское правительство владеет американскими госакциями на 48,7 миллиардов долларов
Юлия ДИВЕЕВА
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Россия сократила свои вложения в бумаги правительства СШАРоссия сократила свои вложения в бумаги правительства СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Объем вложений России в ценные бумаги правительства США в апреле этого года сократился почти вдвое - с 96,1 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда долларов. Такие данные опубликовало американское Министерство финансов.

В результате этих действий РФ опустилась в рейтинге держателей бондов США с 16-го на 22-е место. Возглавляет список инвесторов американской экономики по-прежнему Китай – он купил ценных бумаг на один триллион 182 миллиарда долларов. На втором месте Япония – 1 триллион 31 миллиард долларов, и замыкает тройку Ирландия - 300,4 миллиарда долларов.

В апреле этого года правительства иностранных государств держали у себя ценных бумаг США на общую сумму в шесть триллионов 169 миллиардов долларов. Этот показатель более чем на сто миллиардов выше показателя апреля 2017 года, передает ТАСС.

Держателями бондов США являются иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Продажа ценных бумаг позволяет Вашингтону покрыват государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита.

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