2018-06-16T01:58:22+03:00
Экономика

Набиуллина нашла плюсы в повышении пенсионного возраста

Глава Центробанка считает, что реформа положительно повлияет на рынок труда
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Фото: Алексей Никольский/ТАССГлава Центробанка Эльвира Набиуллина. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Решение правительства РФ увеличить пенсионный возраст повлияет на снижение риска дефицита трудовых ресурсов и увеличение выпуска продукции. Такое мнение высказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«В значительной мере принятое вчера решение окажет положительное влияние на рынок труда, больше будет людей, которые будут заняты в экономике», - сказала она.

По мнению главы Центробанка, проблему дефицита на рынке труда поможет избежать увеличение производительности. При этом она отметила, что уровень безработицы в стране достаточно низкий и приближается к равновесному.

«Но этот равновесный уровень в некоторых странах меньше, и у нас может быть меньше, если будут эти структурные, узкие места разрешены: мобильность географическая и межпрофессиональная», - пояснила Набиуллина.

Она также добавила, что аналитики ЦБ не видят в краткосрочной и среднесрочной перспективе сильного влияния пенсионной реформы на монетарную политику государства.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 14 июня правительство РФ поддержало законопроект о пенсионной реформе. Документ предполагает повышение возраста выхода на заслуженный отдых. Мужчины со временем начнут уходит на пенсию с 65 лет, а женщины - с 63.

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