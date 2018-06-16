В Госдуме предлагают приравнять апартаменты к жилью
Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает восстановить нарушенные права владельцев апартаментов и установить механизм перевода данных нежилых помещений в статус жилых. Документ внес в Нижнюю палату парламента депутат от партии «Единая Россия» Александр Сидякин.
В пояснительной записке к проекту авторы отмечают, что сейчас нет правового статуса апартаментов, но спрос на них в столице и крупных городах России растет. При покупке таких помещений у граждан возникает много проблем, в том числе и с регистрацией по месту жительства.
Документ предлагает установить правовой механизм перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания граждан и расположенных в ранее построенных зданиях нежилого назначения, в жилые помещения на переходный период, передает ТАСС.
Кроме того, авторы законопроекта считают, что необходимо усилить контроль за таким объектами при последующей постройке на муниципальном уровне и ликвидировать разрыв между фактическим и юридическим статусом апартаментов.