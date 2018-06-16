В Госдуме предлагают приравнять апартаменты к жилью

СЕГОДНЯ 02:59 2018-06-16T02:59:41+03:00

В Госдуму внесен законопроект о приравнивании апартаментов к жилым помещениям Фото: Анастасия НОВИКОВА

Депутаты подготовили законопроект, который поможет решить проблемы, связанные с покупкой и владением апартаментами

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Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает восстановить нарушенные права владельцев апартаментов и установить механизм перевода данных нежилых помещений в статус жилых. Документ внес в Нижнюю палату парламента депутат от партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

В пояснительной записке к проекту авторы отмечают, что сейчас нет правового статуса апартаментов, но спрос на них в столице и крупных городах России растет. При покупке таких помещений у граждан возникает много проблем, в том числе и с регистрацией по месту жительства.

Документ предлагает установить правовой механизм перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания граждан и расположенных в ранее построенных зданиях нежилого назначения, в жилые помещения на переходный период, передает ТАСС.

Кроме того, авторы законопроекта считают, что необходимо усилить контроль за таким объектами при последующей постройке на муниципальном уровне и ликвидировать разрыв между фактическим и юридическим статусом апартаментов.