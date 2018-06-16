2018-06-16T04:25:46+03:00
Дом. Семья

В США потерявшийся во время путешествия пес нашел свою семью через три года

Собака питалась отбросами на мусорках и пила воду на автомойке
Юлия ДИВЕЕВА
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Джинждер три года скиталась в Берлингтоне по помойкамДжинждер три года скиталась в Берлингтоне по помойкамФото: СОЦСЕТИ
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Супруги из американского штата Вайоминг нашли свою собаку через три года, после того, как она потерялась. Красный хиллер по кличке Джинджер убежала в 2015 году, когда вместе с хозяевами была в путешествии.

По словам Джорджа и Джениффер, во время поездки они остановились в городе Берлингтон. Собака выбралась из дома, который они сняли и исчезла. Обеспокоенные хозяева искали Джинджер по всей округе, но она не отзывалась. Супруги даже задержались в городе на несколько дней, в надежде на возвращение своей любимицы.

С тех пор о собаке ничего не было слышно. Недавно директор общества защиты животных в Айове Кэнди Глик получила несколько сообщений о мертвой собаке. На месте она обнаружила, что пес жив. Глик смогла изловить животное и осмотрела его. На собаке был ошейник, а значит и хозяева.

Кэнди просмотрела в соцсети объявления о пропавших собаках в Берлингтоне и наткнулась на старый пост, в котором хозяева описывали найденного пса. Она позвонила им и сообщила радостную новость, передает сайт UPI.

Ветеринар обнаружил у Джинджер клещей, у нее завелись сердечные черви, шерсть вся сбилась клочьями, но в целом собака была здорова. Она выжила, питаясь отходами на мусорках, а воду пила на автомойках.

Чтобы собака поскорее встретилась со своими хозяевами, Глик выехала к ним навстречу из Айовы. Через восемь часов в городе Су-Фолс Южной Дакоты семья воссоединилась. Джордж и Джениффер признались, что Джинджер очень дорога им, и поблагодарили Кэнди за ее доброту.

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