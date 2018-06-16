В США потерявшийся во время путешествия пес нашел свою семью через три года
Супруги из американского штата Вайоминг нашли свою собаку через три года, после того, как она потерялась. Красный хиллер по кличке Джинджер убежала в 2015 году, когда вместе с хозяевами была в путешествии.
По словам Джорджа и Джениффер, во время поездки они остановились в городе Берлингтон. Собака выбралась из дома, который они сняли и исчезла. Обеспокоенные хозяева искали Джинджер по всей округе, но она не отзывалась. Супруги даже задержались в городе на несколько дней, в надежде на возвращение своей любимицы.
С тех пор о собаке ничего не было слышно. Недавно директор общества защиты животных в Айове Кэнди Глик получила несколько сообщений о мертвой собаке. На месте она обнаружила, что пес жив. Глик смогла изловить животное и осмотрела его. На собаке был ошейник, а значит и хозяева.
Кэнди просмотрела в соцсети объявления о пропавших собаках в Берлингтоне и наткнулась на старый пост, в котором хозяева описывали найденного пса. Она позвонила им и сообщила радостную новость, передает сайт UPI.
Ветеринар обнаружил у Джинджер клещей, у нее завелись сердечные черви, шерсть вся сбилась клочьями, но в целом собака была здорова. Она выжила, питаясь отходами на мусорках, а воду пила на автомойках.
Чтобы собака поскорее встретилась со своими хозяевами, Глик выехала к ним навстречу из Айовы. Через восемь часов в городе Су-Фолс Южной Дакоты семья воссоединилась. Джордж и Джениффер признались, что Джинджер очень дорога им, и поблагодарили Кэнди за ее доброту.