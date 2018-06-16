Криштиану Роналду признали лучшим игроком в матче Португалия-Испания

СЕГОДНЯ 04:50 2018-06-16T04:50:18+03:00

Его хет-трик стал первым на чемпионате мира в России.

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Лучшим игроком в мачте чемпионата мира по футболу-2018 между Португалией и Испанией признан нападающий португальской сборной Криштиану Роналду. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

Как сообщал сайт kp.ru, встреча команд группы В проходила в Сочи и завершилась со счетом 3:3. В составе сборной Испании дубль оформил Диего Коста (24-я и 55-я минуты), еще один гол забил Начо Фернандес (58). У португальцев забивал Роналду на 4-й, 44-й и 88-й минутах. Его хет-трик стал первым на чемпионате мира в России.

После матча капитан португальской сборной заявил, что результат игры был справедлив.

«Я рад, для меня это лучший личный показатель, очередной в карьере. Но самое главное для меня - это то, что сделала команда. Мы играли против фаворита чемпионата мира, дважды вели в счете. Считаю, что результат справедлив, и мы очень рады. Нам удалось сравнять счет в самом конце», - цитирует его слова Р-Спорт.

Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забить голы на восьми чемпионатах мира и Европы подряд.