Роспотребнадзор проверит информацию «двойных» меню в городах ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 05:48 2018-06-16T05:48:02+03:00

В соцсетях появились сообщения о различиях цен в меню на русском и английском языках

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Роспотребнадзор проверяет информацию о разных ценах в меню на русском и на английском языках в заведениях общепита в городах, где проходят матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое заявление распространила пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в меню ресторана в «Лужниках» цены для одних и тех жен блюд в меню на английском языке выше, чем в русскоязычном меню.

«Роспотребнадзор следит за ситуацией и уже начал административные мероприятия по факту различия цен в англоязычном и русскоязычном вариантах меню», - заверили в ведомстве.

В связи с проведением мирового турнира в России с 15 мая по 15 августа 2018 года работает Единый информационный центр Роспотребнадзора, который консультирует по вопросам сам прав потребителей. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся проведения чемпионата мира по футболу на русском, английской и китайском языках, передает ТАСС.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.