Япония допускает создание фонда финансирования денуклеаризации КНДР

СЕГОДНЯ 06:11 2018-06-16T06:11:19+03:00

Токио уже заявило о готовности выделить средства на проведение МАГАТЭ инспекций в Северной Корее

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В правительстве Японии идет обсуждение возможности создания международного фонда, который бы финансировал процесс денуклеаризации в Северной Корее. Об этом сообщил премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ.

По его словам, денежные поступления в эту организацию могут поступать от международного сообщества в виде взносов. Токио уже заявляло о своей готовности выделить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) средства на проведение инспекций на ядерных объектах КНДР.

В эфире японского телеканала премьер отметил, что прекрасно понимает решение президента США Дональда Трампа о приостановке проведения всех крупных совместных с Южной Кореей военных учений.

«Это хороший шаг для выработки доверия между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Важно, чтобы Северная Корея серьезно это восприняла и делами показала свою искренность», - подчеркнул Абэ.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По итогам переговоров главы двух государств подписали всеобъемлющий документ, в котором Соединенные Штаты гарантируют безопасность для КНДР, а Ким Чен Ын подтверждает свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.