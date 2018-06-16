Китай составил список товаров из США, облагаемых дополнительными пошлинами

СЕГОДНЯ 06:31 2018-06-16T06:31:12+03:00

В списке 659 наименований товаров на общую сумму 50 миллиардов долларов

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Пекин составил список американских товаров, которые будут облагаться дополнительными пошлинами в ответ на введение таможенных тарифов на китайскую продукцию. Как сообщила пресс-служба Государственной комиссии по таможенным тарифам, список уже утвержден Госсоветом КНР.

Таможенные тарифы вводятся на 659 наименований товаров. Сумма дополнительных сборов может составить 50 миллиардов долларов. С 6 июля в силу вступает решение о тарифах по 545 наименованиям на сумму 34 миллиарда долларов. Среди товаров, попавших под дополнительное налогообложение – сельхозпродукция, автомобили и морепродукты из США.

Когда начнут действовать новые тарифы еще на 114 товаров американских производителей, в Пекине пообещали сообщить позже. В этом списке химическая продукция, медицинское оборудование и продукция энергетического сектора, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп 15 июня одобрил введение 25-процентных пошлин на поставляемую в Соединенные Штаты китайскую продукцию на сумму 50 млрд долларов.

После этого китайские власти приняли решение разорвать достигнутые ранее торговые договоренности с Соединенными Штатами.