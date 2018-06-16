СМИ: Дональд Трамп назвал Юнкера «жестоким убийцей» на саммите G7

СЕГОДНЯ 08:23 2018-06-16T08:24:29+03:00

Позиция стран ЕС по вопросам двусторонней торговли и иранской «ядерной сделки» весьма раздосадовала президента США

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Президент США Дональд Трамп оживил саммит «Большой семерки» в Канаде целым рядом резких высказываний в адрес европейских партнеров.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный дипломатический источник в ЕС.

В частности, президент США назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей», выражая недовольство проводимой Брюсселем торговой политикой и вводимыми пошлинами на американские товары.

Хозяина Белого дома раздосадовал отказ Франции и Германии от двусторонних торговых соглашений, а также поддержка европейскими лидерами «ядерной сделки» с Ираном, из которой Вашингтон вышел в начале мая.

Как отмечает издание, участники встречи чувствовали раздражение из-за высказываний Трампа, но пытались оставаться «прагматичными и спокойными».

Как сообщал сайт «КП», на саммите G7 Трамп также не оставил без внимания тему международного терроризма, заявив президенту Франции Эммануэлю Макрону, что «все террористы - в Париже».

А премьер-министру Японии Синдзо Абэ американский лидер предложил поучаствовать в решении проблемы нелегальной миграции и принять в Стране восходящего солнца 25 миллионов мексиканцев.