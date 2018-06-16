2018-06-16T08:24:29+03:00
В мире

СМИ: Дональд Трамп назвал Юнкера «жестоким убийцей» на саммите G7

Позиция стран ЕС по вопросам двусторонней торговли и иранской «ядерной сделки» весьма раздосадовала президента США
Денис СУХОВ
Поделиться:
СМИ: Дональд Трамп назвал Юнкера «жестоким убийцей» на саммите G7СМИ: Дональд Трамп назвал Юнкера «жестоким убийцей» на саммите G7Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп оживил саммит «Большой семерки» в Канаде целым рядом резких высказываний в адрес европейских партнеров.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный дипломатический источник в ЕС.

В частности, президент США назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей», выражая недовольство проводимой Брюсселем торговой политикой и вводимыми пошлинами на американские товары.

Хозяина Белого дома раздосадовал отказ Франции и Германии от двусторонних торговых соглашений, а также поддержка европейскими лидерами «ядерной сделки» с Ираном, из которой Вашингтон вышел в начале мая.

Как отмечает издание, участники встречи чувствовали раздражение из-за высказываний Трампа, но пытались оставаться «прагматичными и спокойными».

Как сообщал сайт «КП», на саммите G7 Трамп также не оставил без внимания тему международного терроризма, заявив президенту Франции Эммануэлю Макрону, что «все террористы - в Париже».

А премьер-министру Японии Синдзо Абэ американский лидер предложил поучаствовать в решении проблемы нелегальной миграции и принять в Стране восходящего солнца 25 миллионов мексиканцев.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Два японских истребителя F-15 едва не столкнулись с пассажирским самолетом
«Тарифная коса нашла на камень»: Пушков прокомментировал взаимное введение пошлин между США и Китаем
Мэй выразила разочарование тем, что законопроект о вуайеризме не прошел парламент
Сборная Ирана названа самой стильной командой ЧМ-2018
СМИ: Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в Европе в июле
Погода в Москве 16 июня: Переменная облачность, без осадков
Трамп обиделся на СМИ за фотографию с нависшей над ним Меркель
Китай составил список товаров из США, облагаемых дополнительными пошлинами
Япония допускает создание фонда финансирования денуклеаризации КНДР
Роспотребнадзор проверит информацию «двойных» меню в городах ЧМ-2018
Криштиану Роналду признали лучшим игроком в матче Португалия-Испания
В США потерявшийся во время путешествия пес нашел свою семью через три года
ФИФА расследует ситуацию с низкой явкой болельщиков на матч Египет-Уругвай
В Госдуме предлагают приравнять апартаменты к жилью
СМИ: Трамп заявил Макрону на G7, что все террористы в Париже
Набиуллина нашла плюсы в повышении пенсионного возраста
Парламент Португалии одобрил легализацию марихуаны для медицинских целей
Россия сократила объем вложений в бонды США почти в два раза
СБУ разослала провайдерам список из 181 сайта для блокирования на Украине