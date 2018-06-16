2018-06-16T09:02:54+03:00
В мире

Мэй выразила разочарование тем, что законопроект о вуайеризме не прошел парламент

Ранее депутат-консерватор Кристофер Чоп заблокировал билль, согласно которому интимная фотосъемка женщин без их согласия станет уголовным преступлением
Денис СУХОВ
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила разочарование тем, что так называемый законопроект о вуайеризме не прошел через парламент. Соответствующее заявление глава правительства разместила на своей странице в Твиттер.

«Вуайеризм — это вторжение в личную жизнь, в результате чего жертвы чувствуют себя униженными и подавленными. Я разочарована тем, что сегодня законопроект не был принят в Палате общин», - написала Мэй.

Премьер также выразила надежду, что законопроект будет принят в ближайшее время при поддержке правительства.

Законопроект, получивший название Voyeurism (Offences) Bill (Закон о вуайеризме), был предложен в марте либерал-демократом Верой Хобхаус. Документ предполагает уголовную ответственность в виде двух лет тюрьмы за фотосъемку женщин под юбкой без их разрешения (upskirting). Подобная норма уже действует в Шотландии.

Накануне законопроект рассматривался Палатой общин во втором чтении. Во время слушаний слово взял 71-летний депутат от Консервативной партии Кристофер Чоп, который недавно удостоился титула рыцаря.

Неожиданно для всех Чоп выступил с протестом против содержания документа, что автоматически означает снятие законопроекта с рассмотрения и перенос заседания. Повторное слушание по биллю пройдет в парламенте не ранее 6 июня.

Поступок Чопа удивил коллег-парламентариев, многие из которых закричали «Позор!» сразу после его выступиления. С критикой депутата выступили и его однопартийцы. Сам консерватор свое решение никак не объяснил.

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