«Тарифная коса нашла на камень»: Пушков прокомментировал взаимное введение пошлин между США и Китаем

СЕГОДНЯ 09:20 2018-06-16T09:20:40+03:00

Сенатор отметил, что торговое столкновение между Вашингтоном и Пекином предсказывалось давно

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Взаимное введение протекционистских пошлин между США и Китаем перерастет в торговую войну. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Столкновение между орлом и драконом - США и Китаем (пока только торговое), которое предсказывали давно, началось. Трамп решился на торговую войну - Си в долгу не останется. Американцам лучше пристегнуть ремни: тарифная коса Трампа нашла на китайский камень», - написал Пушков на своей странице в Твиттер.

Как сообщал сайт «КП», ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 6 июля 25% пошлин на ряд импортируемых из Китая товаров. Общий объем сборов оценивается в 50 млрд долларов. Свои действия в Белом доме объяснили тем, что компании из КНР воруют интеллектуальную собственность и технологии, а также практикуют «нечестные методы торговли».

В свою очередь китайские власти объявили, что разрывают все ранее достигнутые договоренности с США, направленные на недопущение торговой войны. Кроме того, Пекин составил список из 659 американских товаров, которые также обложит пошлинами на сумму 50 млрд долларов.