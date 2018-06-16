Два японских истребителя F-15 едва не столкнулись с пассажирским самолетом

СЕГОДНЯ 09:41 2018-06-16T09:41:51+03:00

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Два истребителя F-15 ВВС Японии едва не столкнулись с пассажирским самолетом Bombardier Dash 8, заходившим на посадку в аэропорту Наха в префектуре Окинава. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство транспорта страны.

Потенциально опасная ситуация возникла, когда два истребителя выруливали на ВПП, чтобы экстренно подняться в воздух на перехват иностранного воздушного судна, близко подошедшего к воздушной границе страны. В это же время на посадку заходил гражданский борт авиакомпании Ryukyu Air Commuter с 35 пассажирами на борту.

Диспетчер аэропорта утверждает, что велел истребителям не выезжать на ВПП, пока пассажирский самолет не сядет. Однако F-15 продолжили движение и взлетели, даже не заметив опасности. Сами военные заявили, что не расслышали предупреждение.

В итоге диспетчеру пришлось связаться с пассажирским самолетом и остановить посадку всего в пяти километрах от полосы. Так как военные истребители практически сразу же поднялись в воздух, пилотам Bombardier не пришлось выполнять повторный заход: новое разрешение на посадку поступило от диспетчера спустя две минуты после первого распоряжения.

Сейчас инцидент расследуется комиссией по безопасности на транспорте Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Военные также серьезно отнеслись к происшествию.

«Мы считаем что (в аэропорту) могла произойти серьезная авария. Мы хотели бы сотрудничать с расследованием, чтобы избежать повторения событий», - заявил агентству Kyodo командир авиабазы, к которой приписаны F-15.