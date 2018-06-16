2018-06-16T10:08:40+03:00
Политика

Украинский военнослужащий объяснил провал на танковом биатлоне в Германии

Украинские танкисты заняли последнее место на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge
Денис СУХОВ
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Т-84 "Оплот". Фото: U.S. Army / Markus RauchenbergerТ-84 "Оплот". Фото: U.S. Army / Markus Rauchenberger
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Военнослужащий 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев объяснил, почему украинские танкисты заняли последнее место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в немецком Графенвере.

По словам капитана, причиной отставания стало незнание натовской специфики, тактические просчеты и языковой барьер. Кроме того, Багаев нелестно отозвался о техническом состоянии украинских танков Т-84 «Оплот», которые военные получили вместо старых Т-64.

«Мы поехали на четырех Т-84. Во время «операции в наступлении» выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась», - цитирует Багаева издание «Новинарня».

Танкист признался, что неисправность пришлось устранять вручную прямо во время соревнования. Также капитан посетовал на плохую стабилизацию пушки своего танка.

«После каждого выстрела она была подвижная: пульт управления не трогаешь, а она трясется. Как с этим попадать на 1,5 километра?», - возмутился танкист.

Багаев добавил, что производитель «Оплотов» - Харьковский завод имени Малышева — перед соревнованиями заверил военных в полной готовности машин. Он подчеркнул, что времени для освоения новых танков практически не было.

«Один танк дали в марте. Мы с него выстрелили пять раз, потом он вышел из строя, его забрали на завод. На заводе учить нас не хотели — сказали, что учения не проплачены. Один раз допустили на тренажеры», - заключил капитан.

Международные соревнования Strong Europe Tank Challenge с 2016 года организуются Бундесвером и американской армией. Они разделены на 12 этапов, которые включают различные упражнения: стрельбы в наступлении и обороне, распознование целей, вождение, действия при применении оружия массового поражения.

В этом году в соревнованиях принимали участие экипажи из Австрии, Германии, США, Франции, Великобритании, Швеции, Польши и Украины.

Украинские танкисты заняли последнее место с результатом 950 баллов, на первом оказались немцы с 1450 баллами.

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