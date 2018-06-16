2018-06-16T10:42:37+03:00
В мире

СМИ: Пашинян планирует уйти в отставку после принятия нового избирательного законодательства

Премьер-министр Армении намерен добиться проведения досрочных парламентских выборов в сентябре
Денис СУХОВ
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Премьер-министр Армении Никол ПашинянПремьер-министр Армении Никол ПашинянФото: REUTERS
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку после принятия нового избирательного законодательства, чтобы ускорить проведение досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщили ереванской газете «Жеманак» источники в армянском правительстве.

«Премьер-министр Армении собирается добиться проведения досрочных парламентских выборов в сентябре. Новый избирательный кодекс внесут в повестку дня парламента на днях, а голосование (по нему) состоится до 15 июля. После принятия нового кодекса премьер Пашинян собирается уйти в отставку», - рассказал собеседник издания.

После отставки Пашинян намерен добиться того, чтобы парламентские фракции не выдвигали своих кандидатов на пост главы правительства. В случае, если премьер-министра не смогут избрать два раза подряд, парламент автоматически распустится и до конца сентября пройдут очередные выборы, пояснил источник.

Ранее Пашинян неоднократно подчеркивал, что приоритетом его команды остается проведение досрочных парламентских выборов сразу после принятия избирательного законодательства.

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