Адвокат Трампа: Президент США не собирается помиловать фигурантов «российского дела»

СЕГОДНЯ 11:04 2018-06-16T11:04:53+03:00

Рудольф Джулиани отметил, что американский лидер не откажется от своего права помиловать, если ему станет известно о допущенной судебной ошибке

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Президент США Дональд Трамп не помилует никого из фигурантов так называемого «российского дела» в случае, если их официально осудят по итогам расследования предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил один из адвокатов Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

«Позвольте мне пояснить все прямо сейчас. Он (Трамп) не помилует никого в этом расследовании, но он не собирается отказываться от этой прерогативы, если после завершения разбирательства ему будет доложено о судебной ошибке», - сказал Джулиани.

Он также подчеркнул, что лично рекомендовал американскому лидеру не пользоваться правом помилования применительно к расследованию «российского дела», которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер.

«Я не предлагал этого, я сказал, что ему не следует прощать никого», - уточнил адвокат президента.

Напомним, команда Роберта Мюллера расследует широкий круг вопросов, касающихся приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, а также предполагаемого сговора между Москвой и штабом Трампа.

И в Кремле и в Белом доме эти подозрения неоднократно опровергали, указывая на их бездоказательный характер и политическую ангажированность инициаторов расследования.