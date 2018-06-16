Москвалькова: Встреча российского и украинского омбудсменов состоится в Москве 18 июня
Уполномоченные по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова проведут встречу в Москве в понедельник, 18 июня.
Об этом сообщила Москалькова по итогам телефонного разговора с Денисовой.
«Мы договорились о встрече с Денисовой в Москве в понедельник с тем, что в обсудить все шаги дорожной карты моего посещения на Украине граждан России и ее посещения здесь граждан Украины, имеющих два гражданства», - рассказала Москалькова журналистам.
По словам российского омбудсмена, встреча с украинской коллегой начнется в 14 часов.
Напомним, уполномоченные по правам человека России и Украины намерены посетить по 34 заключенных, находящихся на территориях обеих стран.
Первая встреча омбудсменов должна была состояться в субботу в Омске - правозащитницы планировали вместе посетить отбывающего наказание в местной колонии Дмитрия Штыбликова, имеющего двойное гражданство.
Узнав, что во встрече будут участвовать губернатор Омской области и другие официальные лица, Денисова отказалась от договоренности и решила самостоятельно навестить заключенных в российских тюрьмах украинцев.