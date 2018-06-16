2018-06-16T12:43:45+03:00
Политика

Медведев внес в Думу законопроект о повышении НДС до 20%

Также документ предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30%
Денис СУХОВ
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАСС
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Государственную Думу законопроекты о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

«Законопроектами предусматривается повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%; снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30%; сохранение права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ, услуг за счет субсидий или бюджетных инвестиций, для организаций автомобильной промышленности на период до 1 января 2019 года», - говорится в сообщении.

Кроме того, инициатива правительства предлагает внести изменения в федеральные законы «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и «Об основах обязательного социального страхования», установив тариф страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

Напомним, на заседании правительства 14 июня Дмитрий Медведев предложил повысить ставку НДС на 2%. При этом премьер заверил, что основные социально значимые товары и услуги будут сохранены. Предполагается, что новая ставка НДС вступит в силу с 2019 года.

Как сообщал сайт «КП», ранее правительство направило в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста.

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