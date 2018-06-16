СМИ: В Японии обнаружили 60 ранее неизвестных фотографий The Beatles

СЕГОДНЯ 13:43 2018-06-16T13:43:14+03:00

По оценке экспертов, наибольшую ценность представляют снимки с концерта группы в Токио 2 июля 1966 года

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В доме покойного фотографа Кацудзи Абэ обнаружили 60 ранее неизвестных снимков с гастролей легендарной британской группы The Beatles в Японии, которые состоялись в конце июня — начале июля 1966 года.

Кацудзи Абэ ранее работал с джазовыми и поп-коллективами, около десяти лет назад он скончался. Пакет с уникальными снимками обнарудил его сын в апреле этого года, разбирая вещи на рабочем месте отца.

«Я не мог поверить в это. Я слышал историю о том, что он заснял Beatles, но у меня не было и намека на то, действительно ли отец сделал фото. Но надпись на конверте с негативами была сделана его рукой. Я был уверен, что они были проявлены в фотостудии недалеко от нашего дома», - пояснил сын Абэ изданию Music Life Club.

Свою удивительную находку сын фотографа отнес в музыкальное издание, которое передало снимки экспертам. Выяснилось, что из 60 найденных фотографий только одна, из аэропорта Ханэда, публиковалась ранее.

Самыми ценными являются 37 фотографий, сделанных во время завершающего концерта японского тура, который The Beatles дали в Токио 2 июля 1966 года. Аудиозаписи того выступления не сохранились, а снимки до сих пор считаются очень редкими.

В субботу найденные снимки впервые продемонстрируют широкой публике на японском телевидении, а с 18 июня в продажу поступит фотоальбом. Его стоимость в формате В5 составит 1 тысячу 944 иены, или 1 тысячу 110 рублей.