Москалькова посетила украинского заключенного в омской колонии

СЕГОДНЯ 15:00 2018-06-16T16:16:28+03:00

По словам омбудсмена, у Дмитрия Штыбликова нет претензий к условиям содержания, но он попросил украинского консула оказать материальную помощь

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в омской колонии гражданина России и Украины Дмитрия Штыбликова. Он был осужден на пять лет колонии строгого режима за подготовку к диверсии, а также за изготовление боеприпасов.

"У него нет претензий к условиям содержания. В камере на четверых человек он находится один. Он пользуется библиотекой", - сказала Москалькова.

По ее словам, встречу сШтыбликовым проел также украинский консул.

"Он (Штыбликов) достал из портфеля заявление с просьбой оказать материальную помощь... Он обратил внимание консула на то, что у него нет претензий к условиям содержания", - добавила омбудсмен.

Москалькова рассказала, что в омскую колонию не попала ее украинская коллега Людмила Денисова, так как она опоздала на авиарейс из-за неблагоприятной погоды на Ямале, глде она сейчас находится, передает ТАСС.

Штыбликова задержали в ноябре 2016 года в Севастополе в составе диверсионной группы. Следствие посчитало, что группа готовила диверсии на важных объектах Крыма. В ноябре 2017 года Севастопольский городской суд признал Штыбликова виновным и приговорил его к пяти годам заключения в колонии строгого режима.