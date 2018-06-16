Валентине Терешковой вручили медаль Минобороны «За укрепление боевого содружества»

СЕГОДНЯ 15:09 2018-06-16T15:09:16+03:00

Вручение прошло по случаю празднования 55-летия со дня полета первой в мире женщины-космонавта

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Первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой вручили медаль министерства обороны России «За укрепление боевого содружества». Вручение прошло по случаю празднования 55-летия со дня полета Терешковой, которой состоялось в селе Никульское Ярославской области.

С приветственным словом от имени главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу выступил первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

«На протяжении более полувека вы являетесь одним из ярчайших символов нашей страны, по праву пользуетесь неизменной любовью и высочайшим авторитетом в обществе. Ваша колоссальная работоспособность и беззаветная преданность избранному делу снискали вам уважением и почёт миллионов граждан России», - передал Цаликов поздравление Шойгу.

Он также выразил благодарность Терешковой за работу по развитию Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

«В этот памятный день желаю вам крепкого здоровья, счастья,благополучия, дальнейших успехов в профессиональной и общественной деятельности на благо Родины», - говорится в поздравлении министра обороны.

Цаликов вручил Терешковой ведомственную медаль, затем они совместно с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым открыли обновленный музей «Космос».

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