В Госдуме прокомментировали внесение законопроекта о пенсионной реформе

СЕГОДНЯ 15:15 2018-06-16T15:15:05+03:00

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что перед первым чтением инициативу ждет всестороннее изучение и обсуждение

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Законопроекту о повышении пенсионного возраста предстоит всестороннее изучение и обсуждение перед первым чтением в Государственной Думе. Об этом заявил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

«Мы все на протяжении последних лет видим, что растёт количество пенсионеров и уменьшается число работающих. Предложение требует предметного изучения. Любой такой сложный вопрос надо рассматривать в комплексе, также нужно вернуться к обсуждению вопроса индексации пенсий работающим людям. Особенно это касается людей с инвалидностью», - заявил Тереньев в Интервью телеканалу RT, комментируя внесение законопроекта в Госдуму.

По словам депутата, первое чтение законопроекта состоится по меньшей мере месяц. За это время инициативу изучат не только в комитете, но и на пленарном заседании ГД, а также, скорее всего, пройдет более широкое обсуждение в виде общественных слушаний.

Как сообщал сайт «КП, ранее в субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести законопроект о повышении пенсионного возраста в Государственную Думу.

Инициатива правительства предлагает к 2024 году постепенно повысить возрастную планку для выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. В пояснительной записке необходимость реформы обосновывается в том числе стремительным старением населения, а также увеличением продолжительности жизни.