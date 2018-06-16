На Украине остановил работу один из крупнейших заводов "Днепразот"
На Украине остановил работу один из крупнейших заводов химической промышленности "Днепразот". Как заявил на свой странице в Facebook председатель правления завода Сергей Сидоров, вынужденный простой связан с высокими ценами на газ.
По его словам, работа была остановлена 15 июня, срок простоя не определен.
Экс-глава "Днепразота" Александр Дубинин заявил, что остановка работы предприятия может привести к катастрофической ситуации. По его словам, от азотовской ТЭЦ зависит целый район Каменского, в связи с этим отопительный сезон может не начаться вовремя.
Завод "Днепразот" функционирует с 1938 года, имея стратегическое значение для украинской промышленности и экономики. Здесь выпускаются аммиак, карбамид, каустическая сода, жидкий хлор, различные пищевые добавки и другие товары.