На Украине остановил работу один из крупнейших заводов "Днепразот"

СЕГОДНЯ 16:35 2018-06-16T16:36:11+03:00

По словам председателя правления завода Сергея Сидорова, вынужденный простой начался с 15 июня из-за высоких цен на газ

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На Украине остановил работу один из крупнейших заводов химической промышленности "Днепразот". Как заявил на свой странице в Facebook председатель правления завода Сергей Сидоров, вынужденный простой связан с высокими ценами на газ.

По его словам, работа была остановлена 15 июня, срок простоя не определен.

Экс-глава "Днепразота" Александр Дубинин заявил, что остановка работы предприятия может привести к катастрофической ситуации. По его словам, от азотовской ТЭЦ зависит целый район Каменского, в связи с этим отопительный сезон может не начаться вовремя.

Завод "Днепразот" функционирует с 1938 года, имея стратегическое значение для украинской промышленности и экономики. Здесь выпускаются аммиак, карбамид, каустическая сода, жидкий хлор, различные пищевые добавки и другие товары.