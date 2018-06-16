В правительстве пообещали, что будут учтены все аспекты обсуждения пенсионной реформы Российской трехсторонней комиссией

СЕГОДНЯ 18:18 2018-06-16T18:18:08+03:00

В кабмине заявили, что различные аспекты обсуждения на РТК пенсионной реформы будут учтены при рассмотрении в Госдуме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В правительстве пообещали, что при рассмотрении в Госдуме будут учтены все аспекты обсуждения пенсионной реформы, которые звучали на заседании Российской трехсторонней комиссии.

"Пресс-служба правительства обращает внимание, что законопроект направлен в Государственную Думу по окончании заседания Российской трехсторонней комиссии, состоявшегося 16 июня", - заявила пресс-служба правительства.

В кабмине подчеркнули, что аспекты обсуждения будут учтены при сопровождении правительством законопроекта об изменениях в пенсионной системе во время его рассмотрения в Госдуме.

Напомним, в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) входят представители правительства, профсоюзов и работодателей. В результате заседания РТК руководитель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что профсоюзы не поддержали обсуждавшиеся темы. Он отметил, что решение комиссии не влияет на регламент, по которому кабмин вносит законопроект в Госдуму, но оно будет направлено депутатам, чтобы они "могли на это опираться", передает ТАСС.