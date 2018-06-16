Американские СМИ рассказали о последней провокации НАТО относительно России

СЕГОДНЯ 19:13 2018-06-16T19:14:07+03:00

СМИ рассказали о последней провокации НАТО по отношению к России Фото: REUTERS

Последним примером провокации НАТО в отношении России называется просьба Норвегии удвоить присутствие войск США на своей территории

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Американский эксперт по внешней политике Тед Гален Карпентер написал в журнале The National Interest, что последним примером провокации НАТО в отношении России является

просьба Норвегии удвоить присутствие войск США на своей территории.

Отмечается, что норвежцы хотят разместить американские войска ближе к границе с Россией. Сейчас на территории страны находятся 330 представителей американских вооруженных сил. В случае удовлетворения просьбы Осло, число американских военных возрастет до 700 человек.

Глава МИД Норвегии Мари Эриксен Серейде напомнила о том, что представители Вооруженных сил США находятся в Норвегии на временной основе.

Карпентер отмечает, что такой "циничной уловкой" невозможно никого одурачить, тем более президента США Владимира Путина и других представителей Кремля.

По словам эксперта, заявление властей Норвегии о том, что размещение войск не направлено против России, является неправдоподобным. Он отметил, что норвежский запрос поступил через несколько дней после того, как девять государств на восточном фланге НАТО призвали к большему военному присутствию.