Силуанов: кабмин направит средства от повышения НДС на социальные нужды

СЕГОДНЯ 20:10 2018-06-16T20:10:58+03:00

По словам первого вице-премьера, особый упор будет сделан на здравоохранение

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Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что средства от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) будут направлены на социальные нужды.

"Эти средства пойдут в первую очередь в эти социальные отрасли, и мы за предстоящие шесть лет должны увидеть новое качество тех услуг, которые оказывает государство в первую очередь, этих отраслей", - сказал Силуанов.

на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в субботу, 16 июня.

Он подчеркнул, что «особый упор будет сделан на здравоохранение», передает ТАСС.

Напомним, в четверг, 14 июня, кабмин предложил повысить НДС с 18% до 20%. Ожидается, что такая мера дополнительно даст федеральному бюджету примерно 620 млрд рублей в год. Также правительство выступило с инициативой об изменении тарифов взносов на обязательное пенсионное страхование.