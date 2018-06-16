2018-06-16T20:29:10+03:00
Политика

Спикер Госдумы направил законопроект о пенсионной реформе в профильные комитеты

Ожидается, что Совет Госдумы рассмотрит законопроект 18 июня
Екатерина БОЛГОВА
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСССпикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил поступившие из кабмина законопроекты о пенсионной и налоговой реформах в профильные комитеты нижней палаты парламента.

Ожидается, что Совет Госдумы рассмотрит документы 18 июня, а затем они будут направлены для расмотрения в регионы.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил указанные законопроекты в комитеты Госдумы: по труду, социальной политике и делам ветеранов и по бюджету и налогам", - заявили в секретариате Совета Госдумы.

Профильные комитеты внесут эти документы на рассмотрение Совета Госдумы в понедельник, 18 июня, передаент ТАСС.

Напомним, в субботу, 16 июня, стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. В соответствии с инициативой кабмина пенсионный возраст к 2024 году будет повышен до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Отмечается, что такая мера вызвана в том числе старением населения и увеличением продолжительности жизни россиян.

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