Следственный комитет возбудил дело из-за крушения самолета Як-52 в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 20:57 2018-06-16T20:57:13+03:00

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В субботу, 16 июня, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности из-за крушения самолета Як-52 на Алтае. Жертвами происшествия стали два человека. Об этом

"По факту крушения самолета Як-52 в Алтайском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - сообщил Следственный комитет России.

Отмечается, что на месте инцидента работают следователи и криминалисты, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, в субботу около 17:00 по местному времени (13:00 мск) упал легкомоторный самолет Як-52. Это произошло на спортивной базе в 10 км юго-восточнее города Новоалтайска, в 500 м от взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион. В результате происшествия погибли два человека - пилот и пассажир самолета. Один из погибших - чемпион России по высшему пилотажу Сергей Кузнецов.