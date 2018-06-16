2018-06-16T20:57:13+03:00
Происшествия

Следственный комитет возбудил дело из-за крушения самолета Як-52 в Алтайском крае

Жертвами происшествия стали два человека
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Следственный комитет возбудил дело из-за крушения самолета Як-52 на АлтаеСледственный комитет возбудил дело из-за крушения самолета Як-52 на АлтаеФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 16 июня, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности из-за крушения самолета Як-52 на Алтае. Жертвами происшествия стали два человека. Об этом

"По факту крушения самолета Як-52 в Алтайском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - сообщил Следственный комитет России.

Отмечается, что на месте инцидента работают следователи и криминалисты, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, в субботу около 17:00 по местному времени (13:00 мск) упал легкомоторный самолет Як-52. Это произошло на спортивной базе в 10 км юго-восточнее города Новоалтайска, в 500 м от взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион. В результате происшествия погибли два человека - пилот и пассажир самолета. Один из погибших - чемпион России по высшему пилотажу Сергей Кузнецов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минтруде пояснили, как будет проходить повышение пенсий с 2019 года
Анджелина Джоли назвала ужасающими разрушения в бывшей «столице» ИГ*
Порошенко пригласил Макрона на Украину
Спикер Госдумы направил законопроект о пенсионной реформе в профильные комитеты
Силуанов: кабмин направит средства от повышения НДС на социальные нужды
В базе Госдумы РФ опубликован законопроект об изменениях в пенсионной системе
В Москве такси въехало в толпу людей
Американские СМИ рассказали о последней провокации НАТО относительно России
В Афганистане в результате взрыва погибли не менее 17 человек
В правительстве пообещали, что будут учтены все аспекты обсуждения пенсионной реформы Российской трехсторонней комиссией
Исландия на ЧМ-2018 сенсационно вырвала ничью 1:1 у Аргентины после того, как Месси не забил пенальти
В ДНР заявили, что при обстреле Зайцево ВСУ испытали американскую систему наземной разведки
Индия отменяет льготные тарифы на импорт 30 товаров из США
Роскомнадзор заблокировал нелегальные спортивные трансляции
Станислава Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Первый тайм матча Аргентина - Исландия на ЧМ-2018 завершился вничью 1:1
На Украине остановил работу один из крупнейших заводов "Днепразот"
Италия отказалась принять еще два судна с нелегальными мигрантами из Африки
В Пентагоне признали превосходство российского вертолета Ми-17 над американским UH-60 Black Hawk
Украинские силовики в Донбассе принудили к посадке двухместный гражданский самолет