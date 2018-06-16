В результате наезда такси в центре Москвы пострадали восемь человек

СЕГОДНЯ 21:59 2018-06-16T21:59:27+03:00

На месте ДТП с такси в центре Москвы. Фото: ЦОДД/Twitter

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В субботу, 16 июня, из-за наезда такси на людей в центре Москвы пострадали восемь человек. Такие данные приводят в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады "скорой помощи". На текущий момент пострадавшими считаются восемь человек", - сообщил представитель департамента.

По его словам, семеро пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние одной женщина оценивается как средней степени тяжести.

"Всех пострадавших в настоящее время госпитализируют в медицинские учреждения города для проведения диагностики и оказания медицинской помощи", - отметили в пресс-службе, передает Интерфакс.

Как сообщал сайт kp.ru, в субботу такси въехало в толпу пешеходов на улице Ильинка в Москве. Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением. Его задержали. Возбуждено уголовное о нарушении правил дорожного движения.