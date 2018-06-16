2018-06-16T22:21:23+03:00
В мире

Конгрессмен-республиканец заявил, что «долговая бомба» США взорвется через 8-10 лет

По словам Энди Биггса, это произойдет, если власти не пойдут на серьезное сокращение государственных расходов
Екатерина БОЛГОВА
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Конгрессмен рассказал, когда взорвется «долговая бомба» СШАКонгрессмен рассказал, когда взорвется «долговая бомба» СШАФото: REUTERS
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Член Конгресса США от Республиканской партии Энди Биггс заявил, что «долговая бомба» взорвется через восемь-десять лет, если руководство страны не пойдет на серьезное сокращение государственных расходов.

Он напомнил, что в текущем году бюджетные ассигнования составили 1,3 триллиона долларов, хотя, по его расчетам, они не должны превышать 700 миллиардов долларов.

"Вот в чем настоящая проблема: у нас структурный дефицит. Мы тратим больше, чем получаем, и вынуждены занимать деньги", - сказал Биггс в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, на решение проблемы у Соединенных Штатов не больше десяти лет, так как к 2026 году израсходуется фонд программы медицинского страхования пожилых людей (Medicare).

Конгрессмен подчеркнул, что взрыв "долговой бомбы" разрушит экономику США.

Ранее стало известно, что по итогам 2018-го финансового года американское казначейство ожидает дефицит на уровне 833 миллиардов долларов, что на 25% больше, чем в предыдущем году.

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