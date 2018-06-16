2018-06-16T22:32:11+03:00
Общество

Патриарх Кирилл сообщил, как победить воровство в России

По словам Предстоятеля РПЦ, верующий человек имеет нравственный закон, через который никогда не сможет переступить и ничего не сможет украсть
Екатерина БОЛГОВА
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Патриарх КириллПатриарх КириллФото: "КП" Архив
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл рассказал, как победить воровство в России.

Об этом он сообщил рабочим Череповецкого фосфорного завода, выступая в храме великомученицы Варвары при предприятии.

"Я вспоминаю трудные 1990-е годы, когда был митрополитом Смоленским и много путешествовал. Всякий раз, встречаясь с руководителями районов, я задавал вопрос: "Что вам нужно, чтобы какой-то рывок сделать, ну нельзя же жить в такой нищете, так убого?" И в ответ обычно слышал: "Нам нужны кредиты, деньги и технологии", — рассказал патриарх Кирилл.

Он добавил, что однажды ему сказали, что кредиты не помогут, так как будут разворованы.

«Человека надо изменить», - подчеркнул Предстоятель.

Он добавил, что верующий человек имеет нравственный закон, через который он не сможет переступить и не сможет воровать.

"Он будет честно работать, а честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст так нужный нам сегодня прорыв", — подчеркнул патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси проводит официальный первосвятительский визит в Вологодскую митрополию, передает РИА Новости.

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