2018-06-16T22:49:41+03:00
В мире

В госдепартаменте обвинили Россию в «предупредительной стрельбе» в Донбассе

Официальный представитель американского ведомства Хезер Науэрт бездоказательно заявила о «предупредительной стрельбе подчиненных России»
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель госдепартамента США Хезер НауэртОфициальный представитель госдепартамента США Хезер НауэртФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт бездоказательно заявила, что российская сторона провела предупредительную стрельбу у села Пикузы в Донбассе, где работала миссия ОБСЕ.

В своем микроблоге в Twitter Науэрт ретвитнула отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По данным организации, 14 июня шестеро наблюдателей на двух БТР столкнулись с предупредительными выстрелами в районе села Пикузы неподалеку от Мариуполя. Отмечалось, что в 50 метрах от наблюдателей были два вооруженных человека, один из которых стрелял в воздух из автомата Калашникова.

"Я вижу сообщения о том, что подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы угрожать сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины... Россия должна прекратить свое заслуживающее осуждения поведение, прежде чем кто-либо еще из сотрудников СММ будет убит или вынужден покинуть Украину", — написала Науэрт в своем аккаунте.

Она не привела доказательств связи участников этого происшествия с Россией.

Напомним, ранее России неоднократно заявляла, что не является участницей внутриукраинского конфликта и, наоборот, заинтересована в преодолении кризиса Украиной.

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