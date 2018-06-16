В госдепартаменте обвинили Россию в «предупредительной стрельбе» в Донбассе

СЕГОДНЯ 22:49 2018-06-16T22:49:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт бездоказательно заявила, что российская сторона провела предупредительную стрельбу у села Пикузы в Донбассе, где работала миссия ОБСЕ.

В своем микроблоге в Twitter Науэрт ретвитнула отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По данным организации, 14 июня шестеро наблюдателей на двух БТР столкнулись с предупредительными выстрелами в районе села Пикузы неподалеку от Мариуполя. Отмечалось, что в 50 метрах от наблюдателей были два вооруженных человека, один из которых стрелял в воздух из автомата Калашникова.

"Я вижу сообщения о том, что подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы угрожать сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины... Россия должна прекратить свое заслуживающее осуждения поведение, прежде чем кто-либо еще из сотрудников СММ будет убит или вынужден покинуть Украину", — написала Науэрт в своем аккаунте.

Она не привела доказательств связи участников этого происшествия с Россией.

Напомним, ранее России неоднократно заявляла, что не является участницей внутриукраинского конфликта и, наоборот, заинтересована в преодолении кризиса Украиной.