2018-06-16T23:16:11+03:00
Экономика

Новак: Россия и Саудовская Аравия предложат ОПЕК+ поднять добычу нефти

По словам главы Минэнерго, инициатива состоит в увеличении добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минэнерго РФ Александр НовакГлава Минэнерго РФ Александр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия предложат ОПЕК+ увеличить добычу нефти. По его словам, инициатива состоит в увеличении добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале.

"Речь идет о том, что мы предлагаем это только на третий квартал. В сентябре (нужно) посмотреть ситуацию на рынке и понять, что делать дальше. Сейчас в третьем квартале будет рост спроса, поэтому такие предложения реально целесообразны", — сказал Новак журналистам, передает РИА Новости.

Напомним, 14 июня Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия намерены предложить увеличение добычи нефти. По его словам, ОПЕК+ может бы рассмотреть эту инициативу в рамках смягчения соглашения о сокращении добычи, достигнутого в Вене в конце 20126 года.

Напомним, венская сделка предполагает сокращение добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнемя октября 2016 года, из них 300 тысяч приходятся на Россию.

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