2018-06-16T23:24:19+03:00
В мире

В Китае прошел «дождь» из осьминогов и креветок

В городе Циндао морские обитатели падали прямо с неба
Дарья ИВАШКИНА
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Осьминоги падали на город Циндао прямо с неба. Фото: twitter.com/Hilmi KansuОсьминоги падали на город Циндао прямо с неба. Фото: twitter.com/Hilmi Kansu
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В субботу, 16 июня, в китайском городе Циндао прошел «дождь» из морских обитателей. По словам очевидцев, осьминоги, креветки и морские звезды падали на них прямо с неба. Кроме того, в настоящее время местные жители находят морских гадов на дорогах, автомобилях и даже на линиях электропередач и, конечно же, не забывают делиться фотографиями необычного явления в социальных сетях.

Многие жители города Циндао теперь находят морских обитателей на ветровых стеклах своих автомобилей. Фото: twitter.com/Hilmi Kansu

Многие жители города Циндао теперь находят морских обитателей на ветровых стеклах своих автомобилей. Фото: twitter.com/Hilmi Kansu

А тем временем метеорологи попытались объяснить странный «дождь» в Циндао. По их мнению, упавшие на город морские обитатели стали жертвами сильного шторма в Желтом море. В подобных случаях животные могут оказаться в сотнях метров или даже километров от моря, пишет издание Daily Mail.

Кстати, стоит отметить, что «дожди» из рыбы или мелких животных время от времени случаются в разных странах. Это довольно редкое, но известное ученым явление. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года в мексиканском городе Тампико прошел «легкий дождь» из рыбы.

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