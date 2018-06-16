2018-06-16T23:50:32+03:00
Политика

Украинский омбудсмен заявила, что ей не удалось попасть во Владимирский централ к Карпюку

Между тем, как отметил представитель ФСИН, в следующий раз Людмила Денисова как частное лицо сможет посетить осужденного украинца
Дарья ИВАШКИНА
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова. Фото: ТАСС/Максим НикитинУкраинский омбудсмен Людмила Денисова. Фото: ТАСС/Максим Никитин
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В субботу, 16 июня, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ей не удалось попасть в российскую тюрьму Владимирский централ к украинскому националисту Николаю Карпюку.

Как пояснил представитель управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области, осужденного украинца при краткосрочных свиданиях может навещать любой гражданин, но омбудсмен не успела подать заявление для частного краткосрочного посещения: рабочий день у сотрудников, которые проводят эти свидания, был уже завершен. «Необходимых сил и средств для обеспечения этого уже нет. Нужно проводить учет, поднимать его (Карпюка) личное дело», - цитирует представителя владимирского управления ФСИН ТАСС

При этом собеседник агентства заверил, что в следующий раз Денисова как частное лицо сможет посетить Карпюка, но это произойдет не раньше следующей недели.

Кстати, отметим, это уже вторая несогласованная попытка Людмилы Денисовой посетить осужденных в России соотечественников. Как сообщал сайт kp.ru, ранее омбудсмен намеревалась увидеться с украинским режиссером Олегом Сенцовым.

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