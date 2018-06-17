2018-06-17T00:47:18+03:00
В мире

Посол США в Канаде получила письмо с белым порошком

Автор послания угрожал расправой как самой Келли Крафт, так и американскому президенту Дональду Трампу
Дарья ИВАШКИНА
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Посол США в Канаде Келли КрафтПосол США в Канаде Келли КрафтФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 16 июня, стало известно, что посол США в Канаде Келли Крафт получила конверт с белым порошком. Между тем, как показала экспертиза, вызвавшее подозрения вещество на самом деле не представляет никакой опасности.

Кроме того, по некоторым данным, в конверте, который пришел в посольство Соединенных Штатов в минувший четверг, 14 июня, также находилось письмо с угрозами. Причем в этом письме содержались оскорбления и угрозы убийства как в адрес самой Крафт, так и в адрес президента США Дональда Трампа и членов его семьи, сообщает CTV News. В частности, по сведениям телеканала, автор послания угрожал Келли Крафт расправой в случае, если она не покинет свой пост.

Кстати, после случившегося канадские политики выразили поддержку послу Соединенных Штатов. А местные полицейские при содействии американских коллег начали расследование.

Стоит отметить, что инцидент с белым порошком произошел на фоне торговых споров между США и Канадой. Напомним, как сообщал сайт kp.ru, после решения американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, Мексики и Канады отношения между Оттавой и Вашингтоном резко обострились.

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