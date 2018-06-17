В Каракасе при взрыве в ночном клубе погиб 21 человек

СЕГОДНЯ 01:12 2018-06-17T01:12:26+03:00

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В ночном клубе Los Cotorros, расположенном в венесуэльской столице Каракасе, произошел взрыв гранаты со слезоточивым газом. По некоторым данным, во время молодежной вечеринки между посетителями произошел конфликт, который закончился тем, что один из подростков достал гранату и взорвал ее, вызвав тем самым панику и давку в заведении.

По последним данным, в результате инцидента погиб 21 человек, в том числе не менее девяти несовершеннолетних, пишет газета EL Universal. Причем, как уточняет агентство Reuters, 11 посетителей скончались от удушья на месте.

Между тем министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира боливарианской республики Нестор Ревероль уже сообщил о задержании семерых человек по подозрению в причастности к подрыву гранаты, в том числе и того подростка, который устроил взрыв.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июне похожий случай произошел на Украине. Там также прогремел взрыв в ночном клубе: по предварительным данным, пьяный мужчина бросил гранату в один из залов заведения. В результате тогда пострадали семь человек.