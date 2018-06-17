Ракета «Союз» со спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк

СЕГОДНЯ 01:35 2018-06-17T01:35:07+03:00

В ночь на воскресенье, 17 июня, разгонный блок должен вывести спутник на расчетную орбиту

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В ночь на воскресенье, 17 июня, ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области. Как уточнили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, запуск состоялся в 00:46 мск.

«С пусковой установки № 4 площадки космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М"», - цитирует сообщение российского оборонного ведомства ТАСС.

Также в министерстве отметили, что в 00:56 мск спутник и разгонный блок «Фрегат» отделились от третьей ступени ракеты-носителя и вышли на низкую околоземную орбиту.

Напомним, это уже второй пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2018 году. Как сообщал сайт kp.ru, в конце марта с космодрома в Архангельской области стартовала ракета «Союз-2. 1в» с военным спутником.