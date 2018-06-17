Во время ЧМ-2018 японская принцесса впервые за 102 года посетит Россию

СЕГОДНЯ 01:55 2018-06-17T01:55:03+03:00

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В ночь на воскресенье стало известно, что в ближайший понедельник, 18 июня, японская принцесса Хисако Такамадо прибудет в Саранск, чтобы на следующий день с трибуны поболеть за команду Страны восходящего солнца в матче против Колумбии.

Кроме того, ожидается, что после игры, 21 июня, принцесса посетит тренировочную базу сборной Японии в Казани, а 23 июня поддержит футболистов своей страны в игре против команды Сенегала, пишет газета Mainichi.

Кстати, это будет первый за 102 года визит члена японской императорской семьи в Россию. В последний раз это произошло во время Первой мировой войны, в которой Японская и Российская империи были союзницами.

Стоит отметить, что Хисако Такамадо является почетным председателем Японской ассоциации футбола. При этом, начиная с 1998 года, она не пропускает ни одного чемпионата мира по этому виду спорта.