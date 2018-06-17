«НЛО, ракета или метеорит»: Жители России гадают, что оставляет необычный след в небе

СЕГОДНЯ 02:55 2018-06-17T02:55:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители России делятся в социальных сетях фотографиями и видео, на которых запечатлен яркий след от неизвестного объекта в ночном небе. Судя по публикуемым снимкам и записям, странное явление было замечено в ночь на воскресенье, 17 июня, в таких городах нашей страны, как Москва, Кострома, Ярославль, Нижний Новгород и Казань.

helicopter76 Кто скажет, что это? #НЛО

При этом в настоящее время интернет-пользователи гадают, что именно могло оставить необычный след в небе. Так, одни утверждают, что это НЛО или метеорит, другие юзеры считают, что это салют или «шаровая молния». Между тем большинство склоняется к мнению, что, скорее всего, это запущенная в ночь на воскресенье ракета «Союз-2.1б».

Жители России заметили необычный след в ночном небе.Снималось в Гусе-Хрустальном

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на воскресенье, 17 июня, ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области. Запуск состоялся в 00:46 мск.