Марадона извинился за курение во время матча Аргентина - Исландия

СЕГОДНЯ 03:25 2018-06-17T03:25:30+03:00

По словам легендарного футболиста, он не смог сдержать эмоций, так как игра получилась «очень напряженной и нервной»

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который в минувшую субботу, 16 июня, был замечен с сигарой в руках на московском стадионе «Спартак» во время первой игры сборной своей страны на ЧМ-2018, извинился за курения во время матча. По его словам, он не смог сдержать эмоций, так как встреча с командой Исландии получилась «очень напряженной и нервной».

«Сегодня был сложный день для аргентинцев, наш дебют на чемпионате мира в России получился очень напряженным и нервным. Каждый по-разному выражал свои эмоции. Я, честно, не знал, что на стадионах запрещено курить. Я приношу свои извинения всем болельщикам и организаторам», - написал Марадона на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в субботу, 16 июня, на стадионе «Спартак» играли сборные Аргентины и Исландии. Это был стартовый матч аргентинской команды на чемпионате мира по футболу, который в России с 14 июня по 15 июля. Завершился он вничью (1:1).