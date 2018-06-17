2018-06-17T04:09:02+03:00
Общество

Защита летчика Ярошенко намерена добиваться его перевода в тюрьму Алленвуд

Адвокаты уже готовят соответствующее обращение в Федеральное бюро тюрем США
Дарья ИВАШКИНА
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Российский летчик Константин Ярошенко. Фото: Валерий Матыцин/ТАССРоссийский летчик Константин Ярошенко. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Защита российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в Соединенных Штатах к 20 годам тюремного заключения за «контрабанду наркотиков», сообщила, что в ближайшее время обратится в Федеральное бюро тюрем США с просьбой перевести своего клиента не в Лоретто, а в исправительное учреждение под названием Алленвуд, которое также находится в штате Пенсильвания.

По словам адвоката Алексея Тарасова, в Алленвуде «относительно неплохие условия содержания». «Сам Константин высказывался в пользу одного конкретного исправительного учреждения, которое тоже находится на территории Пенсильвании. По его просьбе мы готовим сейчас обращение к Федеральному бюро тюрем относительно его перевода именно в ту тюрьму, куда он бы хотел попасть», - сказал защитник ТАСС.

Также Тарасов отметил, что в настоящее время Ярошенко находится в пересыльной тюрьме в Нью-Йорке. «Когда он окажется в новой тюрьме и что это будет за тюрьма, нам не известно», - заметил адвокат, добавив при этом, что сейчас сложно сказать, пойдет ли Федеральное бюро тюрем США навстречу россиянину.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 мая стало известно, что Константина Ярошенко собираются перевести из тюрьмы Fort Dix, расположенной в штате Нью-Джерси, в другое специальное учреждение. А чуть позднее выяснилось, что американские власти хотят отправить российского летчика в мужскую тюрьму Лоретто.

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