2018-06-17T05:02:59+03:00
В мире

На юге Франции открыли мемориальную доску Юрию Гагарину

‍Памятный знак появился на острове Бендор, где в 1961 году отдыхал первый космонавт
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Первый космонавт Юрий ГагаринПервый космонавт Юрий ГагаринФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 16 июня, на острове Бендор, расположенном на юге Франции, открыли мемориальную доску первому космонавту Юрию Гагарину.

Как стало известно, на торжественной церемонии присутствовали глава департамента внешнеэкономических и торговых связей Москвы Сергей Черемин и генеральный консул России в Марселе Сергей Молчанов. Они возложили цветы к памятному знаку, представляющему собой мемориальную доску золотого цвета, на которой изображен портрет летчика-космонавта в шлеме.

Кстати, как отметил Черемин во время своего выступления на мероприятии, Бендор был выбран не случайно: в 1961 году Гагарин посетил этот остров по приглашению его владельца Поля Рикара и отдыхал там несколько дней. «И этот малоизвестный историкам факт еще раз стал ярким свидетельством дружбы между народами», - цитирует Черемина «Интерфакс».

Кстати, напомним, в апреле прошлого года памятник Юрию Гагарину открыли в городе Витанье, что на северо-востоке Словении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Эрдоган объявил о планах Турции создать научную базу в Антарктике
Спутник «Глонасс-М» выведен на расчетную орбиту
Ученые отправили танцевальную музыку к звезде‍
Российский альпинист погиб при восхождении на гору Маттерхорн в Альпах
Защита летчика Ярошенко намерена добиваться его перевода в тюрьму Алленвуд
Два человека пострадали при падении автомобиля с моста в Москве
Марадона извинился за курение во время матча Аргентина - Исландия
«НЛО, ракета или метеорит»: Жители России гадают, что оставляет необычный след в небе
СМИ узнали о намерении Меркель провести саммит по миграционному кризису со странами ЕС
Во время ЧМ-2018 японская принцесса впервые за 102 года посетит Россию
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк
В Каракасе при взрыве в ночном клубе погиб 21 человек
Посол США в Канаде получила письмо с белым порошком
Макрон призвал к выполнению договоренностей глав МИД «нормандской четверки»
Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Ципраса
Украинский омбудсмен заявила, что ей не удалось попасть во Владимирский централ к Карпюку
Комитет Бундестага обсудит сообщения СМИ о шпионаже на территории Австрии
В Китае прошел «дождь» из осьминогов и креветок
Новак: Россия и Саудовская Аравия предложат ОПЕК+ поднять добычу нефти
Швейцарские болельщики едва не пересекли линию фронта в ДНР, направляясь на ЧМ-2018
В госдепартаменте обвинили Россию в «предупредительной стрельбе» в Донбассе
Патриарх Кирилл сообщил, как победить воровство в России
Конгрессмен-республиканец заявил, что «долговая бомба» США взорвется через 8-10 лет
В результате наезда такси в центре Москвы пострадали восемь человек
В Минтруде пояснили, как будет проходить повышение пенсий с 2019 года