На юге Франции открыли мемориальную доску Юрию Гагарину

СЕГОДНЯ 05:02 2018-06-17T05:02:59+03:00

‍Памятный знак появился на острове Бендор, где в 1961 году отдыхал первый космонавт

Изменить размер текста: A A

В субботу, 16 июня, на острове Бендор, расположенном на юге Франции, открыли мемориальную доску первому космонавту Юрию Гагарину.

Как стало известно, на торжественной церемонии присутствовали глава департамента внешнеэкономических и торговых связей Москвы Сергей Черемин и генеральный консул России в Марселе Сергей Молчанов. Они возложили цветы к памятному знаку, представляющему собой мемориальную доску золотого цвета, на которой изображен портрет летчика-космонавта в шлеме.

Кстати, как отметил Черемин во время своего выступления на мероприятии, Бендор был выбран не случайно: в 1961 году Гагарин посетил этот остров по приглашению его владельца Поля Рикара и отдыхал там несколько дней. «И этот малоизвестный историкам факт еще раз стал ярким свидетельством дружбы между народами», - цитирует Черемина «Интерфакс».

Кстати, напомним, в апреле прошлого года памятник Юрию Гагарину открыли в городе Витанье, что на северо-востоке Словении.