2018-06-17T05:43:33+03:00
Наука

Ученые отправили танцевальную музыку к звезде‍

Таким образом исследователи надеются наладить контакт с инопланетянами
Дарья ИВАШКИНА
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Ученые отправили танцевальную музыку к звезде‍Ученые отправили танцевальную музыку к звезде‍Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Музыкальный фестиваль Sonar совместно с Институтом космических исследований Каталонии и METI International, пытающейся установить связь с внеземным разумом, отправили 35 десятисекундных треков электронной музыки в сторону звезды GJ 237. Дело в том, что одна из планет, расположенных в окрестностях красного карлика, находится в «зоне обитания», и с помощью танцевальных композиций исследователи надеются наладить контакт с тамошними обитателями.

Между тем стоит отметить, что в послание также поместили код с информацией о математике и науке человечества в целом, чтобы продемонстрировать уровень развития человечества.

Как стало известно, авторы проекта надеются, что двоичный код, в который помещена музыка, достигнет пункта назначения к 2030 году. Получить же ответ (если, конечно, он будет отправлен) ученые рассчитывают получить примерно через 25 лет, сообщает портал Inverse.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года земляне уже отправляли послание инопланетянам, проживающим в районе звезды Лейтен.

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