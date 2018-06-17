2018-06-17T06:21:40+03:00
В мире

Эрдоган объявил о планах Турции создать научную базу в Антарктике

Благодаря этому республика войдет в число 30 стран, у которых есть полярные станции на ледовом континенте
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Как стало известно, Турция, которая является одной из стран-участниц Договора об Антарктике, подписанного в 1959 году в Вашингтоне, намерена создать собственную научную базу в южной полярной области земного шара. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, свой научно-наблюдательный пункт в Антарктике у Анкары должен появиться уже в 2019 году.

«Мы к 2019 году создаем научную базу, благодаря которой Турция войдет в число 30 стран, у которых есть научные полярные станции в Антарктике», - написал Эрдоган в своем микроблоге в Twitter.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июне турецкий лидер объявил о планах Анкары отправить в космос своего астронавта. Как отметил политик, республика намерена потратить на эту программу около шести миллиардов долларов.

СПРАВКА «КП»

Договор об Антарктике предполагает отправку экспедиций и строительство станций на ледовом континенте. Другими словами, согласно этому документу, в Антарктике допускается только научная деятельность.

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