МИД Японии: США предъявили КНДР 47 требований по денуклеаризации

СЕГОДНЯ 06:43 2018-06-17T06:44:56+03:00

‍Как считает министр иностранных дел Страны восходящего солнца, Пхеньян выполнит все взятые на себя обязательства

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что США в рамках договора с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова предъявили требования по 47 пунктам.

Как заметил глава МИД Страны восходящего солнца, ранее его американский коллега Майкл Помпео объяснил Северной Корее, что термин «полная денуклеаризация» подразумевает «ликвидацию в проверяемой и необратимой форме ядерного и других видов оружия массового уничтожения (химического, биологического), а также ракет и всех соответствующих объектов».

При этом Таро Коно подчеркнул, что только в том случае, если Пхеньян выполнит все предъявленные Вашингтоном требования, с КНДР будут сняты все санкции. «Северной Корее были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризации в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут. Думаю, что там это понимают», - сказал министр в интервью телеканалу NHK.

Также японский дипломат выразил мнение, что Северная Корея не отойдет от взятых на себя обязательств, так как в этой стране «обещание высшего руководителя имеет особое значение».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США - КНДР. По итогам этих переговоров лидеры двух стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, глава Северной Кореи подтвердил свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.