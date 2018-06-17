СЕГОДНЯ 07:52 2018-06-17T07:52:10+03:00

В Великобритании в ходе беспорядков на эритрейском велофестивале пострадали 11 человек Фото: REUTERS

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В Великобритании по меньшей мере 11 человек пострадали в результате беспорядков на эритрейском велофестивале в городе Аштон-андер-Лин.

По данным газеты Manchester Evening News, в субботу на местном стадионе Curzon Ashton был организован велофестиваль с участием спортсменов из Эритреи, а также поклонников велоспорта из Англии и Европы.

Проживающие в регионе выходцы из восточноафриканского государства решили, что фестиваль проходит в поддержку эритрейских властей, и организовали агрессивную акцию протеста. Около 30 человек устроили беспорядки во время фестиваля, набрасываясь на людей, бросая пивные бутылки и пытаясь проникнуть на стадион.

На место происшествия прибыли полицейские, которые арестовали девять протестующих. Как минимум 11 человек, в том числе дети, получили легкие ранения в ходе беспорядков, медики оказали им помощь на месте. Кроме того, 46-летняя женщина была госпитализирована с подозрением на ножевое ранение.