2018-06-17T08:22:13+03:00
В мире

В Испанию прибыл итальянский корабль береговой охраны с беженцами с судна Aquarius

Ранее Рим отказался принять судно Aquarius с нелегальными мигрантами из Африки на борту
Денис СУХОВ
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В Испанию прибыл итальянский корабль береговой охраны с беженцами с судна AquariusВ Испанию прибыл итальянский корабль береговой охраны с беженцами с судна AquariusФото: REUTERS
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Итальянский корабль береговой охраны с беженцами со спасательного судна Aquarius прибыл в испанский порт Валенсия.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, власти Италии и Мальты отказались принять в своих портах спасательное судно Aquarius благотворительной организации SOS Mediterranee. На борту корабля находились 629 нелегальных мигрантов спасенных в море.

На помощь судну Aquarius были направлены два корабля береговой охраны Италии, которые доставили продукты и предметы первой необходимости, а также взяли на борт часть беженцев. После этого суда направились в Испанию, власти которой согласились принять беженцев с Aquarius.

Между тем у ливийских берегов находятся еще два спасательных судна с беженцами, которые итальянские власти уже отказались принимать в своих портах. Глава МВД республики Маттео Сальвини подчеркнул, что его страна более не будет участвовать в бизнесе по «контрабанде» людей.

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