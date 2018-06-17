В Испанию прибыл итальянский корабль береговой охраны с беженцами с судна Aquarius
Итальянский корабль береговой охраны с беженцами со спасательного судна Aquarius прибыл в испанский порт Валенсия.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Напомним, власти Италии и Мальты отказались принять в своих портах спасательное судно Aquarius благотворительной организации SOS Mediterranee. На борту корабля находились 629 нелегальных мигрантов спасенных в море.
На помощь судну Aquarius были направлены два корабля береговой охраны Италии, которые доставили продукты и предметы первой необходимости, а также взяли на борт часть беженцев. После этого суда направились в Испанию, власти которой согласились принять беженцев с Aquarius.
Между тем у ливийских берегов находятся еще два спасательных судна с беженцами, которые итальянские власти уже отказались принимать в своих портах. Глава МВД республики Маттео Сальвини подчеркнул, что его страна более не будет участвовать в бизнесе по «контрабанде» людей.