2018-06-17T09:20:36+03:00
В мире

По меньшей мере 20 пожарных пострадали при тушении нескольких зданий в Нью-Йорке

Как минимум четверо пожарных получили серьезные травмы
Денис СУХОВ
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По меньшей мере 20 пожарных пострадали при тушении нескольких зданий в Нью-Йорке. Фото: twitter.com/FDNYПо меньшей мере 20 пожарных пострадали при тушении нескольких зданий в Нью-Йорке. Фото: twitter.com/FDNY
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По меньшей мере 20 пожарных пострадали при тушении нескольких зданий в районе Стейтен-Айленд в Нью-Йорке. Об этом городская служба пожарной охраны сообщила на своей странице в Твиттер.

Отмечается, что четверо пожарных получили серьезные травмы, однако опасности для жизни они не представляют. Еще 16 пострадавших получили легкие травмы.

По данным нью-йоркского отделения телеканала ABC, огнем были охвачены как минимум пять зданий в районе Стейтен-Айленд. В тушении принимали участие до 250 пожарников. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.

Как сообщал сайт «КП», в апреле в Нью-Йорке произошло возгорание в 58-этажном небоскребе Trump Tower, в котором находится центр бизнес-империи президента США Дональда Трампа. В результате происшествия пострадали четверо пожарников и 67-летний мужчина, который впоследствии скончался.

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