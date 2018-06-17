2018-06-17T10:32:24+03:00
В мире

На японском острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 4,7

Информации о пострадавших или разрушениях в районе подземного толчка не поступала
Денис СУХОВ
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На японском острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 4,7На японском острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 4,7Фото: REUTERS
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В японской префектуре Гумма в центре острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщили власти страны.

По данным метеорологического управления Японии, что очаг землетрясения находился на глубине около 20 км под поверхностью земли. Подчеркивается, что угроза цунами отсутствует.

Подземные толчки ощущались в 11 префектурах страны. В самой Гумме их сила достигала 5 баллов по семибальной шкале, принятой в Японии. Информация о пострадавших или разрушениях в районе землетрясения не поступала. Подача электричества в регионе осуществляется без перебоев.

Как сообщал сайт «КП», накануне в Японии началось извержение вулкана Сакурадзима, расположенного на острове Кюсю на юго-западе страны. Столб дыма и пепла из жерла вулкана достиг высоты в 4,7 км.

Местные власти установили в районе извержения третий уровень вулканической опасности из пяти возможных.

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