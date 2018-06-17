2018-06-17T13:17:13+03:00
В мире

В Нью-Йорке запретили пенопласт

Мэрия мотивировала решение заботой об окружающей среде
Алексей ОСИПОВ
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С 1 января 2019 года в Нью-Йорке вступит запрет на использование пенопласта. Это коснется, в первую очередь, заведений общепита, фасующих и разливающих фаст-фуд и напитки в пенопластовые контейнеры и стаканы, а также подающих еду на тарелках из пенопласта.

Магазинам, кафе и ресторанам будет запрещено продавать, предлагать бесплатно и вообще иметь в своем распоряжении упаковочные и сервировочные материалы из пенопласта. Также будет запрещено использование сыпучих пенопластовых гранул, традиционно используемых в США при упаковке и пересылке хрупких изделий и называемых peanuts (арахисом).

Решение продиктовано заботой об окружающей среде и базируется на заключении, согласно которому ни сейчас, ни в ближайшем будущем нет никаких способов безопасной переработки и утилизации изделий из пенопласта.

Одноразовые стаканы, тарелки и контейнеры из пенопласта (пенополистирола) составили в 2014 фискальном году 90% всех отходов из этого материала, выброшенных в мусор в Нью-Йорке.

Не разлагающийся пенопласт является одним из основных загрязнителей мирового океана, создающим опасность для рыб и морских черепах, нередко принимающих его куски за пищу. Смешиваясь с органикой, пенопласт делает нерентабельной ее анаэробную переработку и компостирование.

Пенопласт уже запрещен во многих городах США, вкл. Сан-Франциско, Сиэттл и Миннеаполис.

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